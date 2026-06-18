ЧМ-2026: Мексика и Южная Корея сыграют за лидерство, Канада ждет первую победу - ОБЗОР İDMAN.BİZ

На чемпионате мира по футболу 2026 года стартует второй тур группового этапа.

Как сообщает İdman.Biz, восьмой игровой день турнира будет посвящен матчам групп A и B. В квартете A уже определились два лидера — Мексика и Южная Корея, а Чехия и ЮАР оказались под давлением после поражений. В группе B ситуация более запутанная: все четыре сборные начали с ничьих и имеют по одному очку.

Чехия - ЮАР (18 июня, 20:00)

Для обеих команд этот матч имеет принципиальное значение. Чехия в первом туре уступила Южной Корее со счетом 1:2, а ЮАР проиграла Мексике — 0:2. После стартовых встреч обе сборные остались без очков и занимают нижнюю часть таблицы группы A.

Фаворитом пары считается Чехия. Команда Мирослава Коубека выглядит более сбалансированной и должна активнее использовать свой игровой ресурс в атаке. При этом чехи ожидают от ЮАР другого футбола, чем в матче против Мексики. Южноафриканская сборная подойдет к игре с кадровыми потерями: после красных карточек в первой встрече дисквалифицированы Спхепхело Ситхоле и Темба Зване, причем Зване получил трехматчевую дисквалификацию.

Швейцария - Босния и Герцеговина (18 июня, 23:00)

В группе B после первого тура полное равенство: Швейцария, Босния и Герцеговина, Канада и Катар имеют по одному очку. Швейцарцы стартовали с ничьей против Катара — 1:1, а боснийцы с таким же счетом сыграли с Канадой.

Швейцария считается фаворитом встречи, но первый матч показал, что команде Мурата Якина не хватает реализации и умения спокойно доводить игру до победы. Босния и Герцеговина, напротив, постарается снова сыграть организованно и жестко. Команда Сергея Барбареза не собирается ограничиваться ничьей, а опыт Эдина Джеко остается важным фактором в атаке.

Канада - Катар (19 июня, 02:00)

Канада начнет второй тур перед своими болельщиками в Ванкувере. В первом матче хозяева турнира спасли ничью с Боснией и Герцеговиной — 1:1. Катар также взял одно очко, сыграв 1:1 со Швейцарией. Поэтому победитель этой пары может серьезно улучшить свое положение в группе B.

Фаворитом выглядит Канада. У команды Джесси Марша будет фактор домашнего поля, а также важное усиление: Альфонсо Дэвис готов к игре после вопросов о его физическом состоянии. Катар под руководством Хулена Лопетеги подходит к матчу спокойно, но понимает, что второй подряд положительный результат может резко повысить шансы команды на выход из группы.

Мексика - Южная Корея (19 июня, 05:00)

Центральный матч дня пройдет в группе A. Мексика в первом туре обыграла ЮАР со счетом 2:0, а Южная Корея победила Чехию — 2:1. Обе сборные имеют по три очка, поэтому очная встреча может определить главного претендента на первое место в квартете.

Очевидно, что шансы на победу предпочтительнее у Мексики, которая сыграет при мощной поддержке трибун в Гвадалахаре. Но команда Хавьера Агирре должна действовать осторожно: корейцы опасны быстрыми переходами из обороны в атаку. У хозяев есть и кадровая проблема — из-за дисквалификации матч пропустит капитан Сесар Монтес. Вокруг сборной Южной Кореи накануне игры возник эпизод с незарегистрированным дроном у тренировочной базы, однако тренерский штаб заявил, что подготовка команды не была сорвана и прошла по плану.