Шотландские болельщики могут установить рекорд чемпионатов мира по уровню шума - ВИДЕО

Болельщики сборной Шотландии могут стать авторами одного из самых необычных рекордов чемпионатов мира.

Как сообщает İdman.Biz, перед матчем первого тура группы C между сборными Гаити и Шотландии уровень шума на трибунах достиг 125 децибел.

Показатель был зафиксирован во время исполнения шотландскими фанатами песни Flower of Scotland, которая считается неофициальным гимном национальной команды.

Если данные будут подтверждены, это станет самым высоким уровнем шума, когда-либо зарегистрированным на матчах чемпионатов мира.

По информации британских СМИ, предыдущий рекорд мундиалей составлял 116 децибел. Таким образом, новый показатель может превзойти его сразу на девять децибел.

Для сравнения, шум в 125 децибел сопоставим со звуком рок-концерта в непосредственной близости от сцены, сирены скорой помощи или работающего пневматического молота.

Пока ФИФА не выступила с официальным подтверждением рекорда. Для его признания необходимо подтвердить методику измерения и оборудование, с помощью которого был зафиксирован результат.

Отметим, что сама встреча завершилась победой сборной Шотландии над Гаити со счетом 1:0. Единственный гол на 28-й минуте забил Джон Макгинн.

Эта победа стала для шотландцев первой на чемпионатах мира за 36 лет.

Ранее сообщалось, что массовое прибытие шотландских болельщиков на турнир привело к дефициту пива в ряде баров и ресторанов Бостона.