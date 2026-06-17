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ЧМ-2026: Португалия и Англия вступают в борьбу

ЧМ-2026
Новости
17 Июня 2026 11:05
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ЧМ-2026: Португалия и Англия вступают в борьбу

На чемпионате мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике, состоятся матчи седьмого игрового дня.

Как сообщает İdman.Biz, программа дня откроется встречей между сборными Португалии и Демократической Республики Конго. Затем на поле выйдут команды Англии и Хорватии, Ганы и Панамы, а также Узбекистана и Колумбии.

Этими матчами завершится первый тур группового этапа мирового первенства.

Расписание матчей седьмого игрового дня:

17 июня

21:00. Португалия - ДР Конго

23:59. Англия - Хорватия

18 июня

03:00. Гана - Панама

06:00. Узбекистан - Колумбия

Особое внимание будет приковано к сборным Португалии и Англии, которые начинают свой путь на турнире в статусе одних из претендентов на высокие места.

İdman.Biz
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