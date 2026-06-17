ЧМ-2026: Австрия одержала волевую победу над Иорданией - ВИДЕО

Сборная Австрии успешно стартовала на чемпионате мира 2026 года, обыграв Иорданию в матче первого тура группы J.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе San Francisco Bay Area завершилась победой европейской команды со счетом 3:1.

Австрийцы открыли счет на 20-й минуте благодаря точному удару Романо Шмида. После перерыва Иордания сумела восстановить равновесие - на 50-й минуте отличился Али Олван.

Долгое время на табло сохранялся ничейный результат, а один из голов Марко Арнаутовича был отменен после вмешательства VAR из-за игры рукой. Однако на 76-й минуте австрийцы вновь вышли вперед после автогола Язана Аль-Араба. Уже в компенсированное время Арнаутович реализовал пенальти и установил окончательный счет.

После первого тура Австрия и Аргентина набрали по три очка и возглавили турнирную таблицу группы J. Алжир и Иордания пока остаются без набранных баллов.

Во втором туре, который состоится 22 июня, Австрия встретится с Аргентиной. Иордания днем позже сыграет против Алжира.