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Уругвай оступился, Саудовская Аравия удивила - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
16 Июня 2026 07:45
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Уругвай оступился, Саудовская Аравия удивила - ВИДЕО

Сборные Саудовской Аравии и Уругвая сыграли вничью (1:1) в матче первого тура группы H чемпионата мира-2026 по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Как сообщает İdman.Biz, саудовцы вышли вперед на 41-й минуте. После подачи углового защитник Абдулела Аль-Амри первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот Фернандо Муслеры – 1:0.

После перерыва команда Марсело Бьельсы полностью завладела инициативой и неоднократно была близка к голу. На 60-й минуте Мануэль Угарте попал в штангу, а вскоре южноамериканцы все же добились своего. На 80-й минуте Макси Араухо оказался самым расторопным в штрафной площади соперника и восстановил равновесие – 1:1.

В концовке встречи Уругвай устроил настоящий штурм ворот соперника, однако голкипер Мохаммед Аль-Увайс несколько раз спас свою команду и сохранил для нее ничью.

После первого тура в группе H сложилась редкая ситуация: все четыре команды имеют по одному очку. Ранее Испания и Кабо-Верде сыграли вничью со счетом 0:0, поэтому судьба путевок в плей-офф остается полностью открытой.

İdman.Biz
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