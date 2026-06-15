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Стало известно, как Неймар вел себя в раздевалке после матча с Марокко

ЧМ-2026
Новости
15 Июня 2026 11:03
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Стало известно, как Неймар вел себя в раздевалке после матча с Марокко

Нападающий сборной Бразилии Неймар не принимал участия в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Марокко, завершившемся вничью 1:1, однако проявил себя как один из лидеров команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Globo, после неудачного старта на турнире Неймар был одним из футболистов, которые пытались успокоить партнеров по команде в раздевалке.

По информации источника, во время пауз на водопой форвард также часто общался с игроками, давал им советы и старался координировать действия команды на поле.

34-летний нападающий в настоящее время восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Ранее сообщалось, что Неймар, как ожидается, будет готов выйти на поле в матче второго тура чемпионата мира против сборной Гаити.

İdman.Biz
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