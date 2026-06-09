Матчи ЧМ-2026 могут прерываться из-за экстремальной погоды

Матчи чемпионата мира 2026 года могут сопровождаться длительными паузами из-за нестабильных погодных условий.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Équipe, организаторы турнира учитывают риски гроз, молний, града и экстремальной жары в ряде городов США, Канады и Мексики.

Особое внимание уделяется центральным регионам США, включая Канзас, Атланту и Даллас, где летом возможны сильные грозы, град и даже торнадо. При угрозе молний матчи могут быть временно остановлены до стабилизации погодной ситуации.

Дополнительные риски связаны с высокой температурой и влажностью. В прибрежных городах, включая Майами и Хьюстон, игроки и болельщики могут столкнуться с тяжелыми климатическими условиями. В мексиканском Монтеррее также ожидаются высокие температуры.

По оценкам специалистов, жара и высокая влажность могут повлиять примерно на четверть матчей турнира. В отдельных городах температура может достигать 30 градусов при высокой влажности и 38 градусов в сухую погоду.

Климатические риски уже стали одной из тем обсуждения перед стартом чемпионата мира. Ранее группа ученых призвала ФИФА усилить меры безопасности, связанные с жарой, поскольку нынешние протоколы могут оказаться недостаточными для турнира такого масштаба.

Чемпионат мира 2026 года станет первым мундиалем с участием 48 сборных. Всего на турнире будет сыграно 104 матча.