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Определились соперники женских сборных Азербайджана U-17 и U-19 на чемпионате Европы

Женский футбол
Новости
11 Июня 2026 18:43
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Определились соперники женских сборных Азербайджана U-17 и U-19 на чемпионате Европы

Состоялась жеребьевка первого раунда чемпионата Европы по футболу среди женских сборных до 17 и до 19 лет на сезон 2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, в ходе церемонии жеребьевки определились соперники сборных Азербайджана.

Команда U-17, попавшая в группу 1 Лиги B, померится силами со сборными Ирландии, Косово и Албании.

Сборная U-19, занявшая место в группе 3 Лиги B, встретится с командами Сербии, Северной Македонии и Черногории.

Матчи пройдут осенью текущего года. Информация о датах и странах, которые примут матчи, будет предоставлена позже.

İdman.Biz
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