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Азербайджанские арбитры получили назначения на матчи женской Лиги чемпионов

Женский футбол
Новости
19 Июля 2026 16:03
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Азербайджанские арбитры получили назначения на матчи женской Лиги чемпионов

Азербайджанский арбитр ФИФА Фарида Лютфалиева получила назначения на два матча первого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, она будет главным судьей полуфинального матча пятой группы между эстонской "Флорой" и мальтийским "Мгарр Юнайтед".

Еще одна азербайджанская арбитр, Гюльнура Акперзаде, назначена помощником судьи на эту встречу, которая состоится 22 июля.

Кроме того, Лютфалиева будет выполнять обязанности резервного арбитра в финальном матче группы между победителем пары "Флора" - "Мгар Юнайтед" и словацким клубом "Спартак" (Миява), который пройдет 25 июля.

Обе встречи состоятся на стадионе "Спартак" в словацком городе Миява.

İdman.Biz
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