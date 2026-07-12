Тренера сборных Аргентины U-15 и U-17 обвинили в домогательствах к футболисткам

Французский журналист Ромен Молина опубликовал расследование под названием "Мафия в аргентинском футболе", посвященное предполагаемым нарушениям в деятельности Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Как сообщает İdman.Biz, одна из центральных частей расследования касается Диего Гуаччи, работавшего с женскими юношескими сборными Аргентины U-15 и U-17.

Молина утверждает, что на протяжении нескольких лет специалист подвергал молодых футболисток психологическому давлению и сексуальным домогательствам. По словам журналиста, тренер отправлял непристойные сообщения, требовал интимные фотографии и позволял себе угрозы сексуального характера.

Обвинения в адрес Гуаччи появились задолго до нынешнего расследования. Пять футболисток ранее дали показания FIFA, рассказав о словесных оскорблениях, психологическом насилии и сексуальных домогательствах. Следственная палата комитета по этике FIFA выявила ряд возможных нарушений, однако дисциплинарная инстанция организации сочла представленные доказательства недостаточными для применения санкций и закрыла дело.

В марте 2026 года четыре бывшие футболистки сборной Аргентины публично рассказали о пережитом. Еще одна заявительница утверждала, что во время видеозвонка Гуаччи демонстрировал ей интимный контент и требовал прислать откровенные фотографии. Сам тренер не был привлечен к ответственности, а разбирательство также сопровождалось встречными обвинениями в клевете.

По версии Молины, руководство AFA было осведомлено о жалобах футболисток, однако не приняло необходимых мер. Журналист также обвинил FIFA в том, что организация не обеспечила должную защиту и конфиденциальность девушек, обратившихся в комитет по этике.

В расследовании затронуты и предполагаемые финансовые нарушения в аргентинском футболе. Молина рассказал о переводах призовых и спонсорских средств через зарегистрированную в США компанию TourProdEnter LLC и последующем распределении денег между связанными организациями и офшорными структурами.

Ранее сообщалось, что американские федеральные прокуроры и сотрудники FBI изучают финансовые операции AFA в Соединенных Штатах. Проверка касается движения более 300 миллионов долларов и возможных нарушений, связанных с отмыванием денег или банковским мошенничеством. На данный момент обвинения по этому делу официально не предъявлены.

Молина утверждает, что часть средств могла быть использована для приобретения элитной недвижимости, аренды частных самолетов и яхт, а также проведения других дорогостоящих операций. Эти заявления журналиста пока не подтверждены судебными решениями.

Отмечается, что расследования и обвинения касаются внутренней деятельности AFA и не связаны с выступлением сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года или результатами матчей национальной команды.