Футболистка сборной Азербайджана рассказала, почему завершила карьеру - ФОТО

Бывший капитан женской сборной Азербайджана по футболу Айсун Сейдиева раскрыла истинные причины завершения игровой карьеры.

Как сообщает İdman.Biz, в публикации в соцсетях она заявила, что до сих пор никогда публично не рассказывала об этом и предпочла просто уйти в сторону.

Сейдиева, которая сейчас замужем за защитником "Зиря" Амином Сейдиевым, подчеркнула, что завершила карьеру не из-за мужа, а из-за неуважения, с которым столкнулась в национальной команде, а также из-за событий и атмосферы внутри коллектива.

"Мой муж Амин всегда меня поддерживал. В женском футболе далеко не каждая жена или муж оказывает такую поддержку своей супруге. Поэтому можете говорить обо мне что угодно, но, когда впутываете в это имя Амина, должны сто раз подумать.

Я никого из бывших партнерш по команде не унижаю и не пытаюсь выставить кого-то виноватым. Но есть такие факты, о которых, если я начну говорить, откроется совсем некрасивая картина. То, что я молчу, не значит, что кто-то прав. Просто есть вещи, о которых я не считаю нужным говорить. Поэтому, когда упоминаете мое имя, либо рассказывайте, почему я ушла, как это было на самом деле, либо вообще молчите. Потому что правду лучше меня не знает никто.

Эти слова относятся к некоторым представителям штаба женской сборной и некоторым футболисткам. Со стороны все может выглядеть красиво, но те, кто был внутри этого коллектива, прекрасно знают, что там происходило.

Я не знаю, в курсе ли федерация этих вещей. Но то, что человека доводят до завершения карьеры, не бывает случайностью. Я закончила с футболом не по собственному желанию, а из-за неуважения, с которым столкнулась", - написала Сейдиева.

Бывшая футболистка также добавила, что не хочет больше слышать никаких других версий своего ухода и считает это заявление первым и последним комментарием на эту тему.

За годы своей карьеры Айсун Сейдиева стала автором одного из самых уникальных бомбардирских достижений в истории азербайджанского футбола. В сезоне-2023/24 нападающая "Нефтчи" забила 77 голов в чемпионате страны, а в одном из матчей против "Олимпии" отличилась 38 раз. Этот результат остается одним из самых феноменальных индивидуальных показателей, когда-либо зафиксированных в национальных первенствах Азербайджана.