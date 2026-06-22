Фарид Гаибов встретился с женской сборной Азербайджана по футболу - ФОТО

Игроки женской сборной Азербайджана по футболу встретились с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоялась по инициативе Министерства молодежи и спорта. В ней приняли участие футболистки национальной команды, а также представители тренерского и технического штабов.

В ходе беседы были обсуждены выступление сборной в отборочном турнире чемпионата мира 2027 года и достигнутые результаты. Фарид Гаибов высоко оценил выступление команды, которая одержала четыре победы в шести матчах группового этапа и с 12 очками заняла второе место.

Министр особо отметил самоотверженную борьбу и профессиональный подход футболисток, поздравив их с успешным выступлением. По его словам, достигнутые результаты имеют важное значение для дальнейшего развития женского футбола в Азербайджане.

Гаибов также выразил уверенность, что национальная команда сможет добиться еще более высоких результатов в следующем сезоне Лиги наций УЕФА.

Позже руководитель Департамента женского футбола АФФА Зумруд Агаева рассказала о текущем состоянии женского футбола в стране, перспективах его развития и реализуемых проектах.

Главный тренер сборной Сиясет Аскеров, в свою очередь, поделился мнением о работе команды, подготовительном процессе и ближайших целях.

В завершение встречи капитан национальной команды Севиндж Джафарзаде вручила Фариду Гаибову футболку сборной Азербайджана в качестве памятного подарка.

Встреча завершилась совместной фотосессией.