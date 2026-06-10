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В матче Бразилия - США показали восемь красных карточек - ВИДЕО

Женский футбол
Новости
10 Июня 2026 11:11
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В матче Бразилия - США показали восемь красных карточек

Товарищеский матч между женскими сборными Бразилии и США завершился не только победой гостей, но и массовыми удалениями.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Форталезе на стадионе "Арена Кастелао" завершилась со счетом 1:0 в пользу американок.

Единственный гол в матче был забит на 63-й минуте после автогола бразильской футболистки Изабелы.

Однако главные события произошли в концовке встречи. Из-за конфликтов, грубой игры и споров с арбитром представители сборной Бразилии получили в общей сложности восемь красных карточек.

Удаления были показаны главному тренеру Артуру Элиасу, трем представителям тренерского штаба, двум футболисткам по ходу матча, а также еще двум игрокам после финального свистка.

Бия Занератто была удалена после второй желтой карточки, а Тарсиане получила прямую красную на девятой компенсированной минуте. После окончания встречи красные карточки также увидели перед собой Кэролин и Людмила за споры с арбитром.

İdman.Biz
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