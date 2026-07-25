Лига чемпионов: Женская команда "Нефтчи" разгромно уступила ПАОК

Сегодня бакинский женский футбольный клуб "Нефтчи" провел матч второго тура в рамках первого мини-турнира первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Азербайджанская команда встретилась с греческим клубом ПАОК на стадионе в городе Верия (Греция), где проходят все игры этого этапа.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась уверенной победой греческого коллектива со счетом 3:0.

Благодаря этой победе ПАОК вышел во второй мини-турнир второго раунда квалификации, где сыграет с венгерским "Ференцварошем". Для "Нефтчи" же выступление в турнире завершилось: ранее на старте мини-турнира бакинская команда одержала победу над черногорской "Будучностью" (0:0, по пенальти — 4:3).