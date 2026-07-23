Сборная Азербайджана U-15 начинает учебно-тренировочный сбор

Cборная Азербайджана по футболу среди девочек до 15 лет с 24 по 31 июля проведет учебно-тренировочный сбор. Подготовительный процесс пройдет в Учебно-тренировочном центре национальных команд.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, на сбор были вызваны 23 футболистки.
Состав сборной Азербайджана U-15:
Медина Шукюрлу ("Нефтчи"), Чичек Гасанли ("Шафа"), София Джафарова ("Нефтчи"), Гюлай Аллахвердиева ("Нефтчи"), Эльяна Рустамзаде ("Араз-Нахчыван"), Фатима Ибрагимзаде ("Сумгайыт"), Рабия Ахмед ("Улдуз"), Ламия Яралиева ("Алексеевка" Губа), Медина Хамзаева ("Кяпаз"), Асия Вахби ("Улдуз"), Захра Наджафли ("Нефтчи"), Ляман Гусейнли ("Шафа"), Аян Бахшали ("Шафа"), Зейнаб Танрывердиева ("Нефтчи"), Бану Садигова ("Нефтчи"), Назлы Мамедзаде ("Сумгайыт"), Элина Котикова ("Сабах"), Миная Садыхова ("Сумгайыт"), Зейнаб Джаббарлы ("Сумгайыт"), Ясмин Исазаде ("Нефтчи"), Захра Акберли ("Нефтчи"), Сара Гарибова ("Нефтчи"), Айлин Ахлиманзаде ("Сабах").