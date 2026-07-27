УЕФА посвятил материал футболистке сборной Азербайджана

На официальном сайте УЕФА опубликован материал, посвященный жизненному пути футболистки женской сборной Азербайджана Фидан Джафаровой.

Как сообщает İdman.Biz, в публикации отмечается, что совместный социальный проект Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Агентства социальных услуг Азербайджанской Республики помогает детям, оставшимся без попечения родителей, обрести уверенность в себе, найти друзей и получить новые возможности в спорте благодаря футболу.

"Футбол стал моей семьей. Когда растешь в детском доме, иногда даже мечтать кажется роскошью", - вспоминает Фидан Джафарова. По ее словам, футбол стал для нее не просто видом спорта, а тем, что научило ее мечтать и поверить в будущее. Сегодня футболистка выступает за турецкий клуб "Хаккаригюджю Спор", а ее жизненный путь служит источником вдохновения для детей, участвующих в инклюзивном футбольном проекте АФФА и Агентства социальных услуг.

"Футбол дал мне цель"

В девятилетнем возрасте Фидан Джафарова была помещена в детский дом смешанного типа в Шеки. Вскоре при поддержке АФФА она начала тренироваться в девичьей команде "Мархал".

"Бывали дни, когда я плакала, лишь бы не идти на тренировку. Но моя подруга Нахида Мамедова, которая выступает за молодежную сборную Азербайджана, всегда меня поддерживала. Мои тренеры помогли мне полюбить этот вид спорта. Футбол стал моим жизненным путем", - рассказала она.

В 11 лет Джафарова впервые получила вызов в сборную Азербайджана U15, после чего прошла все возрастные категории и добралась до национальной команды.

"Приглашение в сборную U15 изменило мою жизнь. До этого я почти не думала о будущем. Когда растешь в детском доме, главная цель - прожить сегодняшний день, потому что не знаешь, каким будет завтра. Футбол дал мне цель. Сегодня футбол - это моя семья, мои друзья и самая большая опора. Он подарил мне уверенность в себе. Я хочу, чтобы моя история дала надежду детям, которые продолжают бороться и мечтать".

Новые возможности через футбол

Проект АФФА сегодня охватывает шесть детских домов в Баку, Шеки, Гяндже и Лянкяране.

Лицензированные тренеры АФФА дважды в неделю проводят занятия для мальчиков и девочек, создавая условия не только для занятий футболом, но и для образования и социальной адаптации. Самые талантливые участники получают возможность продолжить тренировки в местных командах. Кроме того, организуемые в рамках проекта мини-футбольные турниры "Кубок дружбы" помогают детям развивать уверенность в себе, командный дух и дружеские отношения.

Руководитель отдела социальной и экологической устойчивости АФФА Кифаят Мустафаева отметила, что главная цель проекта - использовать социальную силу футбола для создания новых возможностей для детей, оставшихся без родительской опеки.

"Благодаря футболу дети получают не только технические навыки. Они развивают лидерские качества, коммуникативные способности и привычки здорового образа жизни. Все это сыграет важную роль в их будущем.

Проект открыт как для мальчиков, так и для девочек. АФФА обеспечивает всех участников спортивной формой и инвентарем. Наша главная цель - поддержать физическое и психологическое развитие детей, укрепить командный дух, развить их социальные навыки и помочь интегрироваться в общество", - сказала Мустафаева.

Проект уже начал приносить реальные результаты. Несколько его участников были приглашены в местные команды и футбольные академии для девочек.

Так, Алина Джафарли в прошлом сезоне выступала за команду "Шафа". Сейчас еще 13 девушек продолжают тренировки в возрастных командах клубов "Шафа", "Мархал", "Нефтчи" и "Араз-Нахчыван".

Пример для нового поколения

Проект реализуется в рамках продолжающегося сотрудничества АФФА и УЕФА в области развития массового футбола и социальной ответственности. Он является частью более широкой программы АФФА по поддержке детей с ограниченным доступом к организованному спорту.

Для многих участников проекта история Фидан Джафаровой стала живым доказательством того, чего можно добиться благодаря таланту, поддержке и предоставленным возможностям.

По словам Кифаят Мустафаевой, путь Джафаровой является мощным источником мотивации для детей.

"То, что она стала профессиональной футболисткой, показывает: при правильной поддержке, систематических тренировках и социальных инициативах дети способны добиться больших успехов. Ее история помогает участникам проекта поверить в собственные силы. Особенно заметно это повлияло на рост интереса девочек к футболу и желание связать с ним свое будущее".

Сама Фидан Джафарова подчеркнула, что этот проект имеет для нее особое моральное значение.

"Никогда не теряйте надежду. Футбол открывает перед человеком множество дверей. Кто-то может сказать, что футбол - не для девочек. Но каждая успешная история создает новые возможности для сотен других девочек".