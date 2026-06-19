Азербайджанские футболистки выступят на Кубке мира Специальной Олимпиады - ФОТО

Женская команда Азербайджана по объединенному футболу (Unified Football) примет участие в Кубке мира Специальной Олимпиады, который пройдет с 6 по 11 июля в Париже.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанская команда выступит в группе B, где встретится с представительницами Намибии, США и Гватемалы.

Кубок мира считается одним из крупнейших международных турниров движения Специальной Олимпиады. В соревнованиях примут участие 24 команды - 12 мужских и 12 женских.

Объединенный футбол (Unified Football) является специальной дисциплиной Специальной Олимпиады, в которой в одной команде выступают спортсмены с интеллектуальными особенностями и партнеры без ограничений здоровья. Главная цель проекта заключается в развитии инклюзии через спорт и совместные соревнования.

Азербайджанская команда была сформирована в рамках программ Специальной Олимпиады, реализуемых в стране, и в настоящее время продолжает подготовку к мировому первенству во Франции.