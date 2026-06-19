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Новый главный тренер "Сабаила": "Молодые футболисты получат широкие возможности" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Новости
19 Июня 2026 11:12
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Новый главный тренер "Сабаила": "Молодые футболисты получат широкие возможности" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Футбольный клуб "Сабаил" готовится к новому сезону в условиях масштабных перемен. После прихода нового руководства руководить командой, ставящей перед собой задачу вернуться в Премьер-лигу, будет Эльнур Абдуллаев, официально подписавший с клубом трехлетний контракт.

Последним местом работы 40-летнего специалиста был "Шахдаг-Гусар", который под его руководством стал чемпионом Второй лиги и добился повышения в классе. Теперь тренеру предстоит решить аналогичную задачу уже с бакинским клубом.

В интервью İdman.Biz Абдуллаев рассказал о переговорах с новым руководством, принципах комплектования состава, футбольной философии и роли молодых игроков в своей команде.

Представляем беседу вашему вниманию.

— Прежде всего поздравляем вас с назначением на пост главного тренера "Сабаила". Какой была ваша первая реакция, когда поступило это предложение?

— Спасибо за поздравление. После ухода из "Шахдаг-Гусара" информация об этом появилась в прессе, и спустя несколько дней со мной связались представители нескольких клубов. Одним из них был "Сабаил".

Новое руководство пригласило меня на встречу. Мы подробно пообщались с президентом клуба Мирзой Байрампуром. Он открыто заявил, что доверяет мне и хочет строить этот проект вместе. Мне озвучили главную цель — чемпионство. Со своей стороны я обозначил условия, которые считаю важными для работы. В итоге мы быстро нашли общий язык и пришли к соглашению.

Хочу поблагодарить руководство за доверие. Нас ждет непростой и очень ответственный сезон. Желаю удачи футболистам, тренерскому штабу и всем сотрудникам клуба. Надеюсь, вместе мы сможем выполнить поставленные задачи.

— Как вы оцениваете нынешнее состояние команды? Каковы ваши первые впечатления?

— По сути, команду предстоит формировать заново. В составе будут и опытные футболисты, и молодые игроки, и легионеры. Сейчас основное внимание уделяем комплектованию. Просматриваем кандидатов, анализируем варианты, ведем переговоры. Хочется собрать не просто сильный набор исполнителей, а коллектив, который будет понимать свои задачи и двигаться к общей цели.

— Что прежде всего привлекло ваше внимание в составе? Как вы видите сильные стороны команды и аспекты, которые необходимо развивать? И какую футбольную философию вы хотите привить "Сабаилу"?

— Моя футбольная философия основана на современном подходе, где ключевыми факторами являются скорость, сила и техника. Предпочтение отдаю игре с тремя центральными защитниками, особенно схемам 3-5-2 и 3-4-3. Поэтому стараюсь подбирать футболистов, которые способны эффективно действовать именно в таких построениях.

Мне нравится агрессивный и инициативный футбол, когда команда старается контролировать происходящее на поле, а не подстраиваться под соперника. Задача — поставить "Сабаилу" зрелищную и доминирующую игру с учетом возможностей состава. Верю, что нам это по силам.

— Каков ваш подход к развитию молодых футболистов и предоставлению им игровой практики?

— Молодежь обязательно получит свой шанс. В прошлом сезоне я также много доверял молодым игрокам и считаю, что этот подход себя оправдал. Когда футболист видит доверие тренера, он начинает быстрее расти и прогрессировать.

Но нужно понимать, что нас ждет очень сложный сезон. Команда, которая ставит перед собой задачу стать чемпионом, автоматически получает дополнительное внимание со стороны соперников. На такие матчи всегда настраиваются по-особенному. Я хорошо знаю уровень конкуренции в Первой лиге и понимаю, насколько непростым будет этот путь. Тем не менее мы готовы к этому вызову и сделаем все, чтобы добиться поставленной цели.

İdman.Biz
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