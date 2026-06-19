Работавший с Марадоной врач: "Самая большая беда азербайджанского футбола сегодня - снюс"

Бывший врач и физиотерапевт ряда азербайджанских клубов Рагим Магеррамов заявил, что самой серьезной проблемой современного азербайджанского футбола считает распространение снюса среди игроков.

"Самая большая беда азербайджанского футбола сегодня - снюс. Его завезли иностранцы, а потом он начал быстро распространяться среди местных футболистов. Многие считают его безобидным, потому что нет дыма и запаха. Но это очень опасное заблуждение. О последствиях почти никто не говорит, хотя проблема становится все серьезнее. Если сейчас не обратить на это внимание, последствия для азербайджанского футбола будут очень серьезными", - цитирует Магеррамова futbolinfo.az.

По словам специалиста, многие молодые футболисты также не соблюдают режим, что напрямую влияет на их здоровье и риск получения травм.

"Сегодня огромное количество молодых игроков не соблюдает режим. Они поздно ложатся спать, проводят ночи в телефонах, играют в компьютерные игры, а потом выходят на тренировку не восстановившись. Сон для спортсмена не менее важен, чем сама тренировка", - отметил он.

Магеррамов также поделился воспоминаниями о работе в дубайском "Аль-Васле", где ему довелось сотрудничать с легендарным Диего Марадоной.

Говоря о работе с Диего Марадоной в "Аль-Васле", Магеррамов признался, что легендарный аргентинец произвел на него неоднозначное впечатление.

"У него был свой мир. Приходил на тренировку, работал, шутил, смеялся и уходил. Большинством вопросов занимались его помощники. Как главный тренер он был немного далек от профессионализма", - сказал специалист.

Отвечая на вопрос о самых профессиональных и непрофессиональных тренерах в своей карьере, Магеррамов назвал Юрия Семина и Романа Григорчука.

"Самым профессиональным тренером в моей карьере был Юрий Семин. С ним было очень легко работать, потому что он слушал и понимал специалистов. Это тренер очень высокого уровня. Самым непрофессиональным был Роман Григорчук. Он никого не слушал и всегда делал только то, что считал нужным. Я даже не воспринимал его как тренера", - заявил бывший врач.

Магеррамов также выразил мнение, что одной из системных проблем азербайджанского футбола остается недостаточное внимание к спортивной медицине, профилактике травм и правильному восстановлению игроков.