"Сабах" продолжает подготовку к новому сезону - ФОТО

ФК "Сабах" продолжает подготовку к новому сезону в австрийском регионе Тироль.

Как сообщает İdman.Biz, пресс-служба клуба поделилась фотографиями с тренировочного процесса.

Отметим, что в рамках подготовки действующий чемпион планирует провести три контрольных матча. Одним из соперников команды из Масазыра станет румынская "Университатя Крайова".

Напомним, что в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА "Сабах" встретится с валлийским клубом "Нью Сейнтс". Первый матч состоится 7–8 июля в Баку.