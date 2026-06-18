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"Сабах" продолжает подготовку к новому сезону - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
18 Июня 2026 20:38
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"Сабах" продолжает подготовку к новому сезону - ФОТО

ФК "Сабах" продолжает подготовку к новому сезону в австрийском регионе Тироль.

Как сообщает İdman.Biz, пресс-служба клуба поделилась фотографиями с тренировочного процесса.

Отметим, что в рамках подготовки действующий чемпион планирует провести три контрольных матча. Одним из соперников команды из Масазыра станет румынская "Университатя Крайова".

Напомним, что в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА "Сабах" встретится с валлийским клубом "Нью Сейнтс". Первый матч состоится 7–8 июля в Баку.

İdman.Biz
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