"Кяпаз" может вернуть бывшего главного тренера

Футбольный клуб "Кяпаз" определился с одним из кандидатов на пост главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, руководство гянджинского клуба рассматривает возможность назначения Азера Мамедова.

В настоящее время стороны продолжают переговоры, а окончательное решение ожидается в ближайшие дни.

Для "Кяпаза" Мамедов не является новой фигурой. Специалист уже работал главным тренером команды с июля по ноябрь 2023 года.

Ранее одним из основных претендентов на вакантную должность считался Ариф Асадов. Однако переговоры между сторонами не привели к соглашению, после чего клуб активизировал работу по другим кандидатам.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Кяпаз" сумел сохранить место в Премьер-лиге Азербайджана, однако после завершения чемпионата команду покинул Азер Багиров, возглавивший "Шамахы".