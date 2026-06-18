"Карабах" проведет контрольный матч с "Зиря"

Продолжающий подготовку к сезону-2026/27 "Карабах" определился с очередным соперником по контрольному матчу.
Как сообщает İdman.Biz, агдамский клуб проведет товарищескую встречу с "Зиря".
По информации пресс-службы "Карабаха", матч состоится 20 июня и начнется в 18:00 по бакинскому времени.
Игра пройдет на тренировочном поле "Азерсун Арены".
Отметим, что встреча будет закрыта для болельщиков. Посетить контрольный матч смогут только представители средств массовой информации.
Напомним, в новом еврокубковом сезоне "Карабах" стартует в первом квалификационном раунде Лиги Европы, где встретится с исландским "Вестри". "Зиря" начнет выступление в Лиге конференций против грузинского "Торпедо" (Кутаиси).