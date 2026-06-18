Агасалим Мирджавадов: "У азербайджанских клубов нет слабых соперников в еврокубках"

Член Тренерского комитета АФФА Агасалим Мирджавадов поделился мнением о соперниках азербайджанских клубов в еврокубках.

Как сообщает İdman.Biz, специалист призвал не недооценивать оппонентов отечественных команд, несмотря на статус фаворитов у большинства представителей Азербайджана.

"Слабых команд в Европе нет. Соперников азербайджанских клубов нельзя считать проходными. Каждый матч в еврокубках требует максимальной концентрации", - заявил Мирджавадов в интервью АЗЕРТАДЖ.

Говоря о противостоянии "Сабаха" с валлийским "ТНС" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, специалист высоко оценил шансы чемпиона Азербайджана.

"Начинать еврокубковый путь с первого квалификационного раунда всегда непросто, потому что времени на подготовку бывает мало. Но мне кажется, что по составу "Сабах" выглядит достаточно сильной командой. Валлийские клубы редко добиваются серьезных успехов в Европе, однако это не повод смотреть на соперника свысока. Во второй части прошлого сезона "Сабах" показывал очень качественный футбол и заслуженно стал чемпионом страны. Теперь это нужно подтвердить на европейской арене", - подчеркнул он.

Оценивая шансы "Карабаха" в первом квалификационном раунде Лиги Европы против исландского "Вестри", Мирджавадов отметил еврокубковый опыт агдамского клуба.

"Карабах" уже много лет достойно представляет Азербайджан в Европе. Клуб усилил состав нужными футболистами, поэтому я не думаю, что "Вестри" создаст серьезные проблемы. Но футбол не прощает самоуверенности. Когда-то мы играли против исландской команды с "Нефтчи" и хорошо знаем, насколько они бывают неуступчивыми. "Карабах" должен максимально серьезно подойти к каждому матчу", - сказал специалист.

Также Мирджавадов прокомментировал противостояние "Зиря" и грузинского "Торпедо" (Кутаиси) в первом квалификационном раунде Лиги конференций.

"Грузинские клубы нельзя недооценивать. У них сильные футбольные традиции, а "Торпедо" уже много лет остается одним из заметных клубов страны. Тем не менее у "Зиря" хорошие шансы пройти дальше. В составе команды есть футболисты, способные решить эпизод одним ударом, а в еврокубках такие качества часто становятся определяющими", - отметил он.

Отдельно специалист высказался о перспективах "Нефтчи", который стартует со второго квалификационного раунда Лиги конференций и встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Силекс".

"Для "Нефтчи" начало борьбы со второго раунда является преимуществом. У команды будет больше времени на подготовку, а тренерский штаб сможет внимательно изучить потенциальных соперников. Клуб сохранил костяк состава, что говорит о серьезных амбициях. Думаю, у "Нефтчи" также есть хорошие шансы добиться положительного результата", - заявил Мирджавадов.