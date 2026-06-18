Цель "Нефтчи" требует 400 тысяч евро в год

Нападающий Педру Маркеш, которого связывают с переходом в "Нефтчи", пока не определился с новым клубом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Thema Sports, интерес к 28-летнему португальцу проявляет и кипрский "АЕЛ" из Лимасола.

По информации источника, кипрский клуб уже изучил финансовые запросы футболиста. Выяснилось, что Маркеш рассчитывает получать около 400 тысяч евро в год.

Отмечается, что для "АЕЛ" такая сумма считается весьма высокой. Для сравнения, самым высокооплачиваемым футболистом команды в прошлом сезоне был бразилец Лео Нател, заработавший около 270 тысяч евро за год.

Несмотря на интерес со стороны нескольких клубов, официального предложения "АЕЛ" пока не сделал. Сам футболист также не спешит принимать решение относительно своего будущего.

После завершения сезона Маркеш покинул "Аполлон" и сейчас находится в статусе свободного агента.

За три сезона в составе кипрского клуба португалец провел 85 матчей во всех турнирах, забил 35 мячей и был одним из капитанов команды в сезоне-2025/26.