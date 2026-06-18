Президент "Сабаила" анонсировал смену названия клуба

Новый президент "Сабаила" Мирза Байрампур заявил, что клуб может сменить название и представлять Губу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в настоящее время руководство клуба рассматривает два варианта проведения домашних матчей - ASCO Arena и городской стадион Губы.

"Если вопрос с городским стадионом Губы будет решен положительно, клуб продолжит деятельность в этом городе. В таком случае команда сменит название на "Губа". В противном случае домашние матчи в следующем сезоне будем проводить на ASCO Arena. Однако наш план - уже со следующего сезона выступать под названием "Губа", - заявил Байрампур.

По словам нового руководителя клуба, финансовая ситуация в "Сабаиле" остается стабильной, а основной задачей команды является победа в Первой лиге и возвращение в Премьер-лигу.

"Ранее я вывел "Шимал" из Второй лиги в Первую, а в прошлом сезоне работал исполнительным директором "Шахдаг-Гусара". Наша цель - выиграть Первую лигу и напрямую выйти в Премьер-лигу. Мы формируем состав уровня элитного дивизиона и ведем работу по приглашению опытных и перспективных местных футболистов", - отметил он.

Также стало известно, что главным тренером команды будет Эльнур Абдуллаев.