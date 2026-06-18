Экс-футболист "Сабаха" продолжит карьеру в Южной Корее - ФОТО

Бывший вингер "Сабаха" Джесси Секидика определился с новым клубом после ухода из бакинской команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Starnewskorea, 29-летний нигерийский футболист продолжит карьеру в южнокорейском "Канвоне", выступающем в К-Лиге 1.

Секидика стал первым новичком клуба в летнее трансферное окно. В новой команде он будет заявлен под именем Джесси и выступать под 70-м номером.

Генеральный директор "Канвона" Ким Бён Чжи лично прибыл в медицинский центр, чтобы встретить новичка. Презентация футболиста также прошла в прямом эфире.

"Как футболист я всегда стремлюсь к чемпионству. Хочу добиться хороших результатов и вместе с "Канвоном". Сделаю все возможное, чтобы оправдать поддержку болельщиков", - заявил Секидика.

Напомним, нигериец выступал за "Сабах" с 2023 года. За это время он провел 107 официальных матчей, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.

Секидика внес вклад в историческое чемпионство "Сабаха" в сезоне-2025/26, когда клуб впервые выиграл золотые медали чемпионата Азербайджана и оформил золотой дубль.