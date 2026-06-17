Ульви Искендеров: Мы с Джавидом Гусейновым были партнерами по "Габале" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Футболист "Араз-Нахчывана" Ульви Искендеров прокомментировал продление контракта с клубом, поделился мнением о новом главном тренере Джавиде Гусейнове и рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона.

В беседе с İdman.Biz, игрок отметил, что защищает цвета команды уже два сезона.

По словам Искендерова, первый год в клубе сложился успешно, тогда как второй оказался не таким удачным как для команды, так и для него лично.

"Я получал мало игрового времени, и это сказалось на моем выступлении. Несмотря на это, клуб предложил мне новый контракт. Мы провели переговоры и по взаимному согласию решили продолжить сотрудничество", - заявил футболист.

Говоря о новом главном тренере Джавиде Гусейнове, Искендеров подчеркнул, что хорошо знает специалиста еще по совместной работе в "Габале".

"Мы с Джавидом Гусейновым раньше были партнерами по команде в "Габале". Он молодой и перспективный тренер. Мы, футболисты, также сделаем все возможное, чтобы создать еще более сильную и качественную команду", - отметил игрок.

Нападающий также обратился к болельщикам. По его словам, поддержка поклонников команды как в Нахчыване, так и в Баку имеет большое значение для коллектива. Он выразил надежду, что в будущем клуб сможет проводить домашние матчи в Нахчыване, и призвал болельщиков верить в команду.

"Иншаллах, в этом сезоне болельщики увидят еще более сильный и амбициозный "Араз-Нахчыван", - подчеркнул Искендеров.