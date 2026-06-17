"Карабах" оформил четвертый летний трансфер

Футбольный клуб "Карабах" продолжает укреплять состав перед новым сезоном.

Как сообщает İdman.biz, агдамский клуб официально объявил о переходе защитника сборной Мозамбика Бруно Ланги.

Детали контракта и срок соглашения между сторонами пока не разглашаются.

Минувший сезон 27-летний футболист провел в аренде. Первую часть чемпионата Ланга отыграл за кипрский "Пафос", а вторую - за португальскую "Эштрелу". При этом права на игрока принадлежали испанской "Альмерии".

Бруно Ланга стал уже четвертым новичком "Карабаха" в нынешнее летнее трансферное окно. Ранее состав чемпионов Азербайджана пополнили Джали Муаддиб, Закария Саво и Самуэл Лобату.

Напомним, что "Карабах" готовится к старту в еврокубках и вскоре начнет выступление в квалификации Лиги Европы.