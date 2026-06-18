На Вейсала Рзаева претендуют два клуба

Полузащитник "Кяпаза" Вейсал Рзаев, пропустивший значительную часть прошлого сезона после инцидента с поножовщиной, может продолжить карьеру в Первой лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, интерес к 24-летнему футболисту проявляет "Шахдаг Гусар".

На игрока также претендует "Карван-Евлах", покинувший по итогам прошлого сезона Премьер-лигу Азербайджана.

Переговоры между сторонами продолжаются, а окончательное решение по поводу своего будущего Рзаев намерен принять до конца месяца.

Напомним, первую часть сезона-2025/26 полузащитник провел в составе "Туран Товуза", а зимой перешел в "Кяпаз".