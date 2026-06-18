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"Сабаил" расстался с Адилем Шукюровым

Азербайджанский футбол
Новости
18 Июня 2026 13:56
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"Сабаил" расстался с Адилем Шукюровым

Футбольный клуб "Сабаил" объявил об уходе главного тренера Адиля Шукюрова.

Как сообщает İdman.Biz, контракт специалиста с клубом подошел к концу и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

Вместе с Шукюровым команду покинул и его тренерский штаб.

Специалист возглавил "Сабаил" летом прошлого года. Под его руководством бакинский клуб не сумел сохранить место в Премьер-лиге и по итогам сезона вылетел в Первую лигу.

В настоящее время клуб готовится к новому сезону, в котором будет выступать во втором по силе дивизионе страны.

Напомним, ранее новый президент клуба Мирза Байрампур сообщил, что "Сабаил" ведет переговоры по поводу переезда в Губу. Если стороны достигнут соглашения по использованию городского стадиона, команда будет базироваться в этом городе и может сменить название на "Губа". В противном случае клуб продолжит проводить домашние матчи на ASCO Arena.

İdman.Biz
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