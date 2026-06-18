Рахид Амиргулиев может получить руководящий пост в "Сабаиле"

Бывший футболист сборной Азербайджана Рахид Амиргулиев близок к завершению профессиональной карьеры.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, 36-летний полузащитник, выступавший в минувшем сезоне за "Шахдаг Гусар", принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Ожидается, что уже со следующего сезона Амиргулиев продолжит работу в футболе в качестве функционера.

По информации источника, бывший капитан национальной команды может занять одну из руководящих должностей в "Сабаиле". В настоящее время стороны ведут соответствующие переговоры.

Амиргулиев является одним из самых известных азербайджанских футболистов своего поколения. На протяжении многих лет он выступал за сборную Азербайджана, а на клубном уровне защищал цвета "Хазар Лянкярана", "Карабаха" и "Сабаила".

Если назначение состоится, то для Амиргулиева это станет первым опытом работы в футбольном менеджменте после завершения игровой карьеры.