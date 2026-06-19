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"Вестри" изучает возможность выезда болельщиков на матч с "Карабахом" - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
19 Июня 2026 10:57
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"Вестри" изучает возможность выезда болельщиков на матч с "Карабахом" - ФОТО

Исландский "Вестри", который станет соперником "Карабаха" в первом квалификационном раунде Лиги Европы, обратился к своим болельщикам по поводу возможной поездки в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, клуб опубликовал соответствующее обращение на своей официальной странице в социальных сетях.

В "Вестри" сообщили, что изучают варианты организации выезда на гостевой матч в Азербайджане и попросили фанатов сообщить о своей заинтересованности.

"Готовы отправиться в Баку? "Вестри" изучает лучшие варианты поездки на еврокубковый матч в Азербайджане. Если вас интересует футбольное путешествие в Баку, сообщите нам об этом. Ожидается, что стоимость авиаперелета составит примерно 200-250 тысяч исландских крон", — говорится в обращении клуба.

По текущему курсу речь идет примерно о 2800-3500 манатах только за перелет.

В клубе также предложили болельщикам высказать свое мнение в комментариях, после чего будет принято решение о возможности организации поездки.

Напомним, первый матч между "Карабахом" и "Вестри" состоится 9 июля в Баку, а ответная встреча пройдет 16 июля в Исландии.

İdman.Biz
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