Валдас Дамбраускас: "Жеребьевка не имеет большого значения"

Главный тренер футбольного клуба "Сабах" Валдас Дамбраускас поделился ожиданиями от противостояния с валлийским "ТНС" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, литовский специалист считает, что ключевое значение будет иметь не соперник по жеребьевке, а готовность его команды.

"Не так важно, какая команда достанется нам при жеребьевке. Главное - как подготовимся мы сами, в какой форме будем находиться, насколько мотивированными и дисциплинированными окажемся", - заявил Дамбраускас пресс-службе клуба.

Специалист также высказался о валлийском чемпионе.

"Прежде всего необходимо уважать любого соперника. "ТНС" многократно становился чемпионом Уэльса и является достаточно известной командой в Европе. Они доминируют во внутреннем чемпионате уже более десяти лет.

Думаю, независимо от того, как играет команда и какой футбол демонстрирует, главное - это менталитет. Нужно вырабатывать психологию победителя и выходить на каждый матч с мыслью о победе. Это означает уважение к любому сопернику и максимальную готовность. На бумаге соперник может выглядеть слабее, но если ты сам не готов, возникнут проблемы. Сегодня играть в футбол умеют все. В двух матчах - дома и на выезде - может произойти все что угодно", - сказал Дамбраускас.

Главный тренер "Сабаха" также рассказал о предстоящих учебно-тренировочных сборах.

"Сейчас нам необходимо подойти к учебно-тренировочным сборам с большим желанием и максимальной мотивацией. Нас ждут две недели подготовки высокого уровня. В контрольных матчах мы должны освежить нашу игровую модель, добавить некоторые новые компоненты и напомнить футболистам, какую систему хотим видеть на поле. Если подготовимся правильно, результат обязательно придет", - отметил наставник.

Напомним, что матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 7-8 и 14-15 июля.