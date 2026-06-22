Зумруд Агаева получила назначение на финальный этап чемпионата Европы U19

Глава Департамента женского футбола Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Зумруд Агаева получила очередное назначение от УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, она будет работать на финальном этапе чемпионата Европы среди женских сборных U19, который пройдет в Боснии и Герцеговине с 27 июня по 10 июля.

Агаева выступит в роли представителя УЕФА на восьми матчах турнира. Она будет задействована на встречах группы A Швеция - Польша (27 июня), Босния и Герцеговина - Швеция (30 июня), Польша - Босния и Герцеговина (3 июля), а также на матчах группы B Австрия - Исландия (28 июня), Австрия - Швейцария (1 июля) и Испания - Австрия (4 июля).

Кроме того, представительнице АФФА доверили работу и на решающих матчах турнира. 7 июля Агаева будет представителем УЕФА на полуфинале, а 10 июля - на финале чемпионата Европы U19.