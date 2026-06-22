Стало известно, сколько "Нефтчи" заплатил за Густаво Клисмана

Стали известны финансовые детали перехода Густаво Клисмана из "Санта-Клары" в "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Record, бакинский клуб выплатил португальской стороне компенсацию за трансфер 26-летнего бразильского полузащитника.

Изначально "Санта-Клара" рассчитывала выручить за игрока не менее 500 тысяч евро, однако по итогам переговоров стороны договорились о сумме в 300 тысяч евро.

Таким образом, переход Клисмана обошелся "Нефтчи" в 300 тысяч евро. Напомним, футболист подписал с бакинским клубом контракт по схеме "2+1".