Стало известно, сколько "Нефтчи" заплатил за Густаво Клисмана

Стали известны финансовые детали перехода Густаво Клисмана из "Санта-Клары" в "Нефтчи".
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Record, бакинский клуб выплатил португальской стороне компенсацию за трансфер 26-летнего бразильского полузащитника.
Изначально "Санта-Клара" рассчитывала выручить за игрока не менее 500 тысяч евро, однако по итогам переговоров стороны договорились о сумме в 300 тысяч евро.
Таким образом, переход Клисмана обошелся "Нефтчи" в 300 тысяч евро. Напомним, футболист подписал с бакинским клубом контракт по схеме "2+1".