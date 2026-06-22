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"Шахдаг Гусар" подписал защитника Сеймура Алиева

Азербайджанский футбол
Новости
22 Июня 2026 10:43
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"Шахдаг Гусар" подписал защитника Сеймура Алиева

Футбольный клуб "Шахдаг Гусар" оформил трансфер защитника Сеймура Алиева.

Как сообщает İdman.Biz, об этом сообщил клуб Первой лиги Азербайджана.

Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона.

İdman.Biz
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