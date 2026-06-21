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Шотландский гранд нацелился на игрока "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Июня 2026 16:05
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Шотландский гранд нацелился на игрока "Карабаха"

Нападающий "Карабаха" Камило Дуран может продолжить карьеру в чемпионате Шотландии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Scottish Sun, интерес к колумбийскому форварду проявляет "Селтик".

По информации источника, клуб из Глазго продолжает поиск усиления линии атаки перед новым сезоном. Главный тренер команды Мартин О'Нилл намерен повысить конкуренцию среди нападающих, и одним из рассматриваемых кандидатов является 24-летний футболист агдамского клуба.

Отмечается, что внимание шотландцев привлекла результативная игра Дурана в еврокубках. В минувшем сезоне форвард забил 15 мячей, пять из которых пришлись на матчи Лиги чемпионов.

Именно успешные выступления на международной арене считаются одним из главных факторов, усиливших интерес "Селтика" к колумбийскому футболисту.

Напомним, что контракт Камило Дурана с "Карабахом" действует до июля 2028 года. Поэтому в случае официального предложения агдамский клуб сможет рассчитывать на солидную компенсацию за трансфер своего игрока.

İdman.Biz
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