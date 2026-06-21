"Карабах" объявил о подписании вратаря сборной Боснии и Герцеговины - ВИДЕО

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" объявил о подписании нового игрока в рамках подготовки к сезону-2026/27.

Как сообщили İdman.Biz в агдамском клубе, переговоры с хорватской "Риекой" успешно завершились, и вратарь Мартин Зломислич официально стал игроком "Карабаха".

С голкипером сборной Боснии и Герцеговины подписан контракт по схеме "3+1". В новой команде 27-летний футболист будет выступать под 23-м номером.

Мартин Зломислич является воспитанником клуба "Широки Бриег". В основной команде он дебютировал в 2017 году, а в 2021-м перешел в хорватскую "Риеку".