"Карабах" объявил о подписании вратаря сборной Боснии и Герцеговины - ВИДЕО

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" объявил о подписании нового игрока в рамках подготовки к сезону-2026/27.
Как сообщили İdman.Biz в агдамском клубе, переговоры с хорватской "Риекой" успешно завершились, и вратарь Мартин Зломислич официально стал игроком "Карабаха".
С голкипером сборной Боснии и Герцеговины подписан контракт по схеме "3+1". В новой команде 27-летний футболист будет выступать под 23-м номером.
Мартин Зломислич является воспитанником клуба "Широки Бриег". В основной команде он дебютировал в 2017 году, а в 2021-м перешел в хорватскую "Риеку".
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Вратарь выступал за молодежные сборные Боснии и Герцеговины U-19 и U-21, а с 2024 года привлекается в национальную команду. На данный момент на счету голкипера три матча за главную сборную страны.
Зломислич стал пятым новичком "Карабаха" в текущее летнее трансферное окно. Ранее состав агдамского клуба пополнили Жали Мауддиб, Закария Саво, Самуэль Лобато и Бруно Ланга.
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