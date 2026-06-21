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Бельгийский полузащитник хочет вернуться в Азербайджан

Азербайджанский футбол
Новости
21 Июня 2026 11:59
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Бельгийский полузащитник хочет вернуться в Азербайджан

Бельгийский полузащитник марокканского происхождения Айюб Аллаш выразил желание вновь выступать в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, об этом футболист, последним клубом которого был "Араз-Нахчыван", заявил в интервью sport24.az.

По словам хавбека, он заинтересован в возвращении в Премьер-лигу Азербайджана. При этом окончательное решение будет зависеть от конкретного предложения.

Аллаш отметил, что для него важны как клуб, от которого поступит приглашение, так и предлагаемые условия сотрудничества.

Напомним, что с зимы 2023 года по лето 2024 года полузащитник защищал цвета "Габалы". После этого он продолжил карьеру в составе "Араз-Нахчывана".

İdman.Biz
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