Капитан "Зиря": "Наша цель - пройти "Торпедо"

Капитан "Зиря" Гисмет Алиев прокомментировал подписание нового контракта с клубом и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Как сообщает İdman.Biz, футболист заявил, что задержка с продлением соглашения не была связана с интересом со стороны других команд.

"То, что я немного позже подписал новый контракт с "Зиря", не было связано с предложениями от других клубов. Просто я находился в расположении сборной. После возвращения мы продлили соглашение. Я уже шесть лет здесь, и меня все устраивает", - цитирует Алиева qol.az.

Футболист также оценил значение товарищеского матча против "Карабаха", завершившегося поражением его команды со счетом 3:4.

"Такие игры необходимы для того, чтобы команда набирала форму. В матче с "Карабахом" были и хорошие моменты, и эпизоды, которые нам не понравились. Тренеры проанализируют встречу и укажут на наши ошибки", - отметил капитан.

Говоря о предстоящем противостоянии с кутаисским "Торпедо" в Лиге конференций, Алиев подчеркнул, что команда пока сосредоточена на подготовке.

"Пока мы детально не анализировали соперника. Прежде всего нужно хорошо подготовиться. Второй этап сборов пройдет в Болу. Верю, что к его завершению каждый из нас будет находиться в хорошей форме. Для этого мы проведем там еще два контрольных матча. Наша цель - добиться желаемого результата в играх с "Торпедо", - заявил он.

По словам футболиста, участие в еврокубках не должно помешать подготовке к новому чемпионату.

"Изначально мы должны были начать подготовку немного позже. Затем планы изменились, и мы приступили к тренировкам. Сейчас уже готовимся к Лиге конференций. В команде появились новые игроки, и они знают, что "Зиря" регулярно выступает в еврокубках. Эти изменения не повлияют на нашу подготовку к чемпионату. Мы уже много лет играем в Европе, поэтому не думаю, что у нас возникнут какие-либо проблемы. Каждый футболист хочет добиться хороших результатов как в Лиге конференций, так и в чемпионате", - подчеркнул Алиев.