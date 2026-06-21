21 Июня 2026
RU

Капитан "Зиря": "Наша цель - пройти "Торпедо"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Июня 2026 15:47
19
Капитан "Зиря": "Наша цель - пройти "Торпедо"

Капитан "Зиря" Гисмет Алиев прокомментировал подписание нового контракта с клубом и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Как сообщает İdman.Biz, футболист заявил, что задержка с продлением соглашения не была связана с интересом со стороны других команд.

"То, что я немного позже подписал новый контракт с "Зиря", не было связано с предложениями от других клубов. Просто я находился в расположении сборной. После возвращения мы продлили соглашение. Я уже шесть лет здесь, и меня все устраивает", - цитирует Алиева qol.az.

Футболист также оценил значение товарищеского матча против "Карабаха", завершившегося поражением его команды со счетом 3:4.

"Такие игры необходимы для того, чтобы команда набирала форму. В матче с "Карабахом" были и хорошие моменты, и эпизоды, которые нам не понравились. Тренеры проанализируют встречу и укажут на наши ошибки", - отметил капитан.

Говоря о предстоящем противостоянии с кутаисским "Торпедо" в Лиге конференций, Алиев подчеркнул, что команда пока сосредоточена на подготовке.

"Пока мы детально не анализировали соперника. Прежде всего нужно хорошо подготовиться. Второй этап сборов пройдет в Болу. Верю, что к его завершению каждый из нас будет находиться в хорошей форме. Для этого мы проведем там еще два контрольных матча. Наша цель - добиться желаемого результата в играх с "Торпедо", - заявил он.

По словам футболиста, участие в еврокубках не должно помешать подготовке к новому чемпионату.

"Изначально мы должны были начать подготовку немного позже. Затем планы изменились, и мы приступили к тренировкам. Сейчас уже готовимся к Лиге конференций. В команде появились новые игроки, и они знают, что "Зиря" регулярно выступает в еврокубках. Эти изменения не повлияют на нашу подготовку к чемпионату. Мы уже много лет играем в Европе, поэтому не думаю, что у нас возникнут какие-либо проблемы. Каждый футболист хочет добиться хороших результатов как в Лиге конференций, так и в чемпионате", - подчеркнул Алиев.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Шотландский гранд нацелился на игрока "Карабаха"
16:05
Азербайджанский футбол

Шотландский гранд нацелился на игрока "Карабаха"

Клуб следит за колумбийским форвардом агдамцев

Защитник "Карабаха" продлил контракт с клубом
15:28
Азербайджанский футбол

Защитник "Карабаха" продлил контракт с клубом

Бадави Гусейнов останется в Агдаме еще на один сезон

Бельгийский полузащитник хочет вернуться в Азербайджан
11:59
Азербайджанский футбол

Бельгийский полузащитник хочет вернуться в Азербайджан

Аллаш ждет подходящего предложения

"Имишли" произвел ряд кадровых назначений
05:20
Азербайджанский футбол

"Имишли" произвел ряд кадровых назначений

Ровшан Бабаев, Рухид Усубов и Вугар Аскерли получили новые должности
Рашад Садыхов: "Мы обсуждали с руководством возможность отказаться от участия в Лиге конференций"
01:40
Азербайджанский футбол

Рашад Садыхов: "Мы обсуждали с руководством возможность отказаться от участия в Лиге конференций"

Главный тренер "Зиря" рассказал о подготовке к матчу с "Торпедо"

Гурбан Гурбанов: "Мы планируем усилить несколько позиций"
00:20
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Мы планируем усилить несколько позиций"

Наставник "Карабаха" подвел итоги товарищеского матча с "Зиря"

Самое читаемое

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи
18 Июня 23:16
ММА

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи

Бой Илии и Джастина завершился после четвертого раунда
"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора
19 Июня 23:36
Мировой футбол

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора

Хосуэ Кайседо продолжит карьеру в системе каталонского клуба
"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии
20 Июня 00:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии

На Франсишку Тринкана также претендует "Милан"

Сломавший ногу сопернику футболист Катара пришел извиняться в раздевалку - ФОТО/ВИДЕО
19 Июня 09:41
ЧМ-2026

Сломавший ногу сопернику футболист Катара пришел извиняться в раздевалку - ФОТО/ВИДЕО

Главный тренер сборной Канады рассказал о поступке Ассима Мадибо после тяжелой травмы Исмаэля Коне