21 Июня 2026
RU

Защитник "Карабаха" продлил контракт с клубом

Азербайджанский футбол
Новости
21 Июня 2026 15:28
24
Защитник "Карабаха" продлил контракт с клубом

Футбольный клуб "Карабах" продлил соглашение с защитником Бадави Гусейновым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, новый контракт с футболистом рассчитан до лета 2027 года.

Таким образом, 34-летний игрок продолжит выступать за агдамский клуб еще как минимум один сезон.

Гусейнов защищает цвета "Карабаха" с 2012 года. В составе агдамцев он провел 267 матчей в Премьер-лиге Азербайджана и забил пять мячей.

За годы выступлений в "Карабахе" защитник 11 раз становился чемпионом Азербайджана и пять раз выигрывал Кубок страны.

Отметим, что Бадави Гусейнов также провел 82 матча за сборную Азербайджана и отметился одним забитым мячом.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Шотландский гранд нацелился на игрока "Карабаха"
16:05
Азербайджанский футбол

Шотландский гранд нацелился на игрока "Карабаха"

Клуб следит за колумбийским форвардом агдамцев

Капитан "Зиря": "Наша цель - пройти "Торпедо"
15:47
Азербайджанский футбол

Капитан "Зиря": "Наша цель - пройти "Торпедо"

Алиев также рассказал о подготовке к матчам Лиги конференций
Бельгийский полузащитник хочет вернуться в Азербайджан
11:59
Азербайджанский футбол

Бельгийский полузащитник хочет вернуться в Азербайджан

Аллаш ждет подходящего предложения

"Имишли" произвел ряд кадровых назначений
05:20
Азербайджанский футбол

"Имишли" произвел ряд кадровых назначений

Ровшан Бабаев, Рухид Усубов и Вугар Аскерли получили новые должности
Рашад Садыхов: "Мы обсуждали с руководством возможность отказаться от участия в Лиге конференций"
01:40
Азербайджанский футбол

Рашад Садыхов: "Мы обсуждали с руководством возможность отказаться от участия в Лиге конференций"

Главный тренер "Зиря" рассказал о подготовке к матчу с "Торпедо"

Гурбан Гурбанов: "Мы планируем усилить несколько позиций"
00:20
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Мы планируем усилить несколько позиций"

Наставник "Карабаха" подвел итоги товарищеского матча с "Зиря"

Самое читаемое

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи
18 Июня 23:16
ММА

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи

Бой Илии и Джастина завершился после четвертого раунда
"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора
19 Июня 23:36
Мировой футбол

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора

Хосуэ Кайседо продолжит карьеру в системе каталонского клуба
"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии
20 Июня 00:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии

На Франсишку Тринкана также претендует "Милан"

Сломавший ногу сопернику футболист Катара пришел извиняться в раздевалку - ФОТО/ВИДЕО
19 Июня 09:41
ЧМ-2026

Сломавший ногу сопернику футболист Катара пришел извиняться в раздевалку - ФОТО/ВИДЕО

Главный тренер сборной Канады рассказал о поступке Ассима Мадибо после тяжелой травмы Исмаэля Коне