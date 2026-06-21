"Имишли" произвел ряд кадровых назначений

В профессиональном футбольном клубе "Имишли" осуществлены важные кадровые перестановки, направленные на усиление детско-юношеского футбола и подготовку молодых резервов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, кадровые назначения распределились следующим образом:

С целью усиления работы по развитию молодых футболистов на должность руководителя Программы развития молодежи назначен опытный специалист Ровшан Бабаев.

- Обладает тренерской лицензией УЕФА категории "А".

- Имеет богатый опыт работы в азербайджанском футболе как в качестве игрока, так и тренера.

- Ранее трудился в таких клубах, как "Сабах", "Симург", "Интер", "Сумгайыт", "Хазар" и др.

В его обязанности входит поиск и выявление молодых талантов, совершенствование системы академии и интеграция молодых футболистов в основной состав.

На должность главного тренера дублирующей (резервной) команды ПФК "Имишли" назначен опытный специалист Рухид Усубов.

Команду до 19 лет возглавил авторитетный специалист Вугар Аскерли (обладает высшей тренерской лицензией УЕФА категории Pro).

В разные годы руководил юношескими командами "Карабаха" (U-15, U-17 и U-19), а также занимал пост главного тренера ФК "Шамахы".

Имеет опыт работы на международной арене: возглавлял женскую сборную Азербайджана (U-19) на турнирах под эгидой УЕФА.