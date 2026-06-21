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Рашад Садыхов: "Мы обсуждали с руководством возможность отказаться от участия в Лиге конференций"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Июня 2026 01:40
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Рашад Садыхов: "Мы обсуждали с руководством возможность отказаться от участия в Лиге конференций"

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов подвел итоги первого товарищеского матча с "Карабахом" (3:4), сообщает İdman.Biz.

"Получилась очень полезная игра. Сегодня футболисты продемонстрировали профессиональный подход и самоотверженность. Каждый из них получил именно ту нагрузку, которую мы планировали", — отметил Садыхов.

Говоря о подготовке к противостоянию с грузинским "Торпедо" в первом квалификационном раунде Лиги конференций, наставник заявил, что тренерский штаб уже начал сбор информации о сопернике.

"Мы уже получаем определенные сведения о команде. 17 июня они провели один матч, а 21-го им предстоит еще один. Считаю, что график подготовки у них более удобный, чем у нас, поскольку до встречи с нами у них будет достаточно игровой практики. Мы продолжаем анализировать соперника. "Торпедо" располагает хорошим сочетанием местных игроков и качественных легионеров. В прошлом году команда уступила "Омонии", которой затем проиграли и мы. Я знаком с этим коллективом еще с тех времен и считаю, что нас ждут два очень напряженных матча", — сказал главный тренер.

Также Садыхов прокомментировал мнение некоторых болельщиков, которые связывают участие "Зиря" в еврокубках с недопуском "Туран-Товуза".

"Никакого давления мы не испытываем. Более того, сложившаяся ситуация была невыгодна ни нам, ни "Араз-Нахчывану", ни "Сумгайыту". Если бы эти клубы раньше знали о недопуске "Туран-Товуза", они могли бы иначе строить борьбу за еврокубковые места. Мы тоже были расстроены этим решением. Учитывая, что "Туран-Товуз" спустя 32 года вернулся в еврокубки, я искренне радовался за них, несмотря на наше соперничество в чемпионате.

Однако речь идет о решении, принятом семь лет назад, и, несмотря на многочисленные попытки его пересмотреть, оно осталось в силе. Мы ждали до последнего. Более того, обсуждали с руководством возможность отказаться от участия, но выяснили, что в таком случае клуб мог столкнуться с санкциями. Сейчас все наши мысли связаны с подготовкой к матчам против "Торпедо". Мы, как всегда, постараемся достойно представить себя, хотя прекрасно понимаем, что нас ждет очень серьезный соперник. Поэтому считаю неправильным обвинять в этой ситуации "Зире" или другие клубы", — подчеркнул Садыхов.

İdman.Biz
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