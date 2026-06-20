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"Карабах" и "Зиря" сегодня проведут товарищеский матч

Азербайджанский футбол
Новости
20 Июня 2026 10:38
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"Карабах" и "Зиря" сегодня проведут товарищеский матч

Футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет первый контрольный матч в рамках подготовки к сезону-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, команда Гурбана Гурбанова встретится с "Зиря". Игра пройдет на тренировочном поле "Азерсун Арены" и начнется в 18:00.

Отметим, что встреча будет закрыта для болельщиков. Посетить контрольный матч смогут только представители средств массовой информации.

Агдамский клуб с 10 июня проводит учебно-тренировочные сборы в Баку. 22 июня "Карабах" отправится в Австрию, где пройдет второй этап подготовки. Сбор в Тироле продлится до 2 июля.

В рамках австрийского этапа подготовки команда планирует провести еще три товарищеских матча.

İdman.Biz
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