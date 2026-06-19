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Леандро Андраде покинет "Карабах"? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Новости
19 Июня 2026 17:37
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Леандро Андраде покинет "Карабах"? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вингер футбольной команды "Карабах" Леандро Андраде может покинуть агдамский клуб.

По имеющейся информации, футболист рассматривает вариант ухода из команды из-за более выгодных финансовых предложений. Ожидается, что карьеру он продолжит в одном из европейских клубов.

Контракт Андраде с "Карабахом" действует до лета 2027 года. Поэтому речь идет не о статусе свободного агента, а о возможном полноценном трансфере.

В связи с появившейся информацией İdman.Biz обратился в пресс-службу "Карабаха".

"В случае наличия информации о трансферах или уходе футболистов из команды клуб выступит с официальным заявлением", - сообщили в "Карабахе" İdman.Biz.

Напомним, что согласно данным Transfermarkt, трансферная стоимость Леандро Андраде оценивается в 3,5 миллиона евро.

Агиль Тагиев
İdman.Biz
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