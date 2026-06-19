"Араз-Нахчыван" подписал хорватского защитника

"Араз-Нахчыван" усилил состав хорватским защитником Лукой Думанчичем.

Об этом сообщила пресс-служба нахчыванского клуба.

Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на один год.

Центральный защитник за время карьеры выступал за "Альбалонгу", "Лечче", "Стабию", "Гоццано", "Луккезе", "Интер" (Запрешич), "Рудеш", "Солин", "Нафту 1903" и "Жальгирис". Последние пять месяцев Думанчич провел в индонезийском "Персисе".

В 2016 году футболист сыграл один матч за сборную Хорватии U19.

Напомним, ранее "Араз-Нахчыван" продлил контракты с Тарланом Ахмедли, Омаром Булудовым, Славиком Алхасовым, Ибрагимом Пириевым и Ульви Искендеровым.