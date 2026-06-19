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Стали известны самые дорогие футболисты Премьер-лиги Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
19 Июня 2026 18:35
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Стали известны самые дорогие футболисты Премьер-лиги Азербайджана

Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, самым дорогим игроком чемпионата стал вингер "Карабаха" Леандро Андраде. После последнего пересмотра его трансферная стоимость выросла на 500 тысяч евро и достигла 3,5 миллиона евро.

Второе и третье места в рейтинге заняли защитник "Сабаха" Тимотеуш Пухач и вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски. Стоимость обоих игроков оценивается в 2,5 миллиона евро. При этом цена Пухача выросла сразу на один миллион евро, а Кохальски подорожал на 300 тысяч.

Особенно заметно доминирование "Карабаха" в первой десятке. Сразу семь представителей агдамского клуба входят в число самых дорогих футболистов лиги. Помимо Андраде и Кохальски, это Камило Дуран, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Торал Байрамов и Кади Боржес.

Одним из главных открытий обновления стал Камило Дуран, чья стоимость увеличилась на 1,2 миллиона евро и достигла 2 миллионов. На 500 тысяч евро подорожал и Эльвин Джафаргулиев, а стоимость Торала Байрамова выросла на 200 тысяч евро.

В число самых дорогих игроков чемпионата также вошли Иван Лепиница из "Сабаха" и Имад Фараж из "Нефтчи". Французский полузащитник подорожал на 500 тысяч евро и теперь оценивается в 1,5 миллиона евро.

Среди футболистов, потерявших в стоимости, лидирует Кади Боржес. Рыночная цена бразильца снизилась на 500 тысяч евро. Также подешевели Алексей Кащук, Эммануэль Аддаи, Фалайе Сако, Венсан Абубакар, Павол Шафранко, Джесси Секидика, Айдын Байрамов и Айюб Аллаш.

Таким образом, после последнего обновления "Карабах" сохранил уверенное лидерство как по количеству самых дорогих футболистов чемпионата, так и по числу игроков, существенно прибавивших в рыночной стоимости.

Агиль Тагиев
İdman.Biz
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