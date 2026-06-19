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"Шамахы" усиливается двумя португальскими легионерами

Азербайджанский футбол
Новости
19 Июня 2026 17:12
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"Шамахы" усиливается двумя португальскими легионерами

Футбольный клуб "Шамахы" начал работу по усилению состава перед новым сезоном.

Клуб договорился о переходе двух футболистов из третьего дивизиона Португалии, сообщает football.az.

Речь идет о центральном защитнике Руи Пашеку и левом защитнике Жоте. В ближайшее время с обоими игроками будут подписаны контракты.

23-летний Пашеку в прошлом сезоне выступал за "Паредеш", провел 23 матча и отметился одной результативной передачей.

25-летний Жота защищал цвета "Сан-Жуан-де-Вер", сыграл 24 матча, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Для обоих футболистов переход в "Шамахы" станет первым опытом выступления за пределами Португалии.

İdman.Biz
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