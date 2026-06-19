Главный тренер "Загаталы": "Мы сами не знаем, что будет с клубом"

Главный тренер "Загаталы" Рустам Мамедов признался, что пока не располагает информацией о будущем клуба.

"Я еще не принял решение, в каком клубе буду работать в следующем сезоне. Что будет с "Загаталой"? Мы и сами этого не знаем. Сейчас все находятся в отпуске. Пока нет никаких новостей о подготовке к следующему сезону. У меня были переговоры с несколькими клубами, но я не собираюсь принимать решение, пока не будут понятны цели и финансовые возможности команды. От руководства "Загаталы" никакой информации нет. После завершения сезона мы не общались", - приводит слова тренера sport24.az.

Специалист предположил, что руководство клуба ожидает решения по финансированию.

"Вероятно, клуб ждет средства, выделяемые АФФА. Не исключено, что после этого руководство начнет переговоры с другим специалистом", - сказал Мамедов.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Загатала" заняла седьмое место в Первой лиге.