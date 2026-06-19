Бывший футболист "Хазар-Лянкярана": "Лучший пример успешного управления - это "Карабах"

Бывший полузащитник "Хазар-Лянкярана" Адриан Пит поделился мнением о нынешнем состоянии азербайджанского футбола.

"Я всегда слежу за результатами азербайджанского футбола и легионерами, которые приезжают в страну. Могу с уверенностью сказать, что уровень чемпионата вырос. В Азербайджан приезжает много качественных футболистов и тренеров", - заявил румынский экс-футболист futbolinfo.az.

Пит также высказался о выступлении "Сабаха", который в минувшем сезоне стал чемпионом Азербайджана и обладателем Кубка страны.

"В футболе не бывает сюрпризов. Все зависит от труда и самоотдачи. Если команда выигрывает чемпионат с отрывом в девять очков от ближайшего преследователя, это не случайность. "Сабах" проделал хорошую работу", - отметил он.

Говоря о перспективах азербайджанских клубов в еврокубках, собеседник особо выделил "Карабах".

"Для меня лучший пример успешного управления - это "Карабах". Они являются образцом для всех. Чтобы построить команду как одну семью, требуется время", - подчеркнул Пит.

Бывший полузащитник выразил надежду, что "Зиря" и "Нефтчи" также смогут достойно выступить на международной арене.

Отдельно Пит прокомментировал возможное возвращение "Хазар Лянкярана".

"Надеюсь, клуб вернется ради своих болельщиков и всего города. Если это произойдет, я смогу приехать в Лянкяран вместе со своими детьми и посмотреть матчи команды", - сказал он.

В числе фаворитов чемпионата мира 2026 года румын назвал сборную Аргентины.

"Надеюсь, что Месси снова станет чемпионом мира", - добавил Пит.